Трамп заявил, что переговоры по завершению войны РФ против Украины продолжаются нормально

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией по завершению войны продолжаются. Об этом он сказал в Белом доме , отвечая на вопросы журналистов, передает Укринформ .

«Переговоры по Украине и России продолжаются. В прошлом месяце они потеряли, как вы знаете, 27 тысяч солдат… А переговоры ведутся», – заявил Трамп.

В то же время, он снова вспомнил об «огромной ненависти» между президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, несмотря на сложность ситуации, переговорный процесс "проходит нормально".

Реклама

Трамп также напомнил о своих, по его словам, успехах в урегулировании международных конфликтов. «Я уже уладил восемь войн… И считаю, что с Россией и Украиной пока не решено», — сказал он.

Комментируя возможный рождественский дедлайн, о котором говорилось ранее, президент США ответил уклончиво, отметив лишь: «Я бы хотел, чтобы это остановилось». При этом он снова повторил тезис о якобы 350 миллиардах долларов, выделенных администрацией Джо Байдена в поддержку Украины.

Отдельно Трамп отметил роль США в укреплении НАТО. По его словам, США продают Альянсу «ракеты, самолеты и лучшее военное оборудование», а также добились повышения оборонных расходов стран-членов НАТО с 2% до 5% ВВП.

Кроме того, он упомянул о противотанковых комплексах Javelin, которые США предоставили Украине при его президентстве, противопоставив это помощи во времена Барака Обамы. «Но главное – время остановить эту войну», – подытожил Трамп.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни россияне могут нанести массированный удар по Украине.

Ранее президент Украины заявил, что в эти недели армия РФ ощутимо увеличила интенсивность атак.