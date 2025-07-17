Трамп заявил, что первые Patriot уезжают из Германии в Украину: в Берлине отреагировали

Президент Дональд Трамп. / © Associated Press

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Берлин опровергает заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что первые ракеты к системам ПВО Patriot уже в пути из Германии в Украину.

Об этом сообщил спикер немецкого Министерства обороны, пишет SRF .

"Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом неизвестно", - сказал спикер немецкого ведомства.

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По его словам, 21 июля состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Целью встречи будет поиск решений, "чтобы потом как можно скорее осуществить поставку Украине систем Patriot".

К слову, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял о том, что Германия планирует передать Украине еще две системы Patriot , однако фактическая поставка задержится. По словам Писториуса, решение о передаче уже близко — его могут принять в ближайшие дни или недели.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что якобы первые поставки ракетных комплексов Patriot до Украины, которые были обещаны в рамках соглашения с НАТО, уже начались. По его словам, они уже отгружаются союзникам. В частности, в Германии.

Отметим, что президент США сообщал, что Украина получит 17 Patriot от третьих стран. По его словам, некоторые системы приедут «очень скоро, уже через несколько дней».

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Дата публикации 20:17, 14.07.25 Количество просмотров 198 Судьбоносное заявление Трампа! 17 Patriot для Украины и жесткая угроза Путину!