Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk

Американский президент отметил, что не исключает смену позиции в будущем, но сейчас решение о поставках таких ракет не принято.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен передавать Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk .

В ходе общения с журналистами в Вашингтоне Трампа спросили, планирует ли его администрация предоставить Киеву ракеты Tomahawk.
«Нет, по крайней мере, сейчас», — ответил глава Белого дома. В то же время он добавил: «Мы можем изменить решение».

Американский лидер также прокомментировал ход войны в Украине, отметив, что для президента РФ Владимира Путина эта война стала тяжелой.

«Он потерял многих солдат, возможно, миллион. Но и Украина несет значительные потери», — сказал Трамп.

Ранее в Пентагоне сообщили, что на уровне министерства обороны США уже получен «зеленый свет» для потенциальных поставок Украине ракет Tomahawk , однако окончательное решение остается за американским президентом.

