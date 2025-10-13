ТСН в социальных сетях

Политика
1014
1 мин

Трамп заявил, что после Газы возьмется за войну в Украине: что сказал

Дональд Трамп отметил необходимость «разобраться с Россией».

Ирина Лабьяк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп намекнул, что после заключения мирного соглашения по Сектору Газа и Израилю собирается закончить войну России против Украины.

Об этом американский лидер заявил, выступая в Израиле, информирует Clash Report.

Глава Белого дома сказал, что было бы хорошо заключить мирный договор с Ираном. В то же время Трамп отметил, что перед этим необходимо «разобраться с Россией».

«Это было бы замечательно, не так ли? Но сначала мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив (спецпосланник Стив Уиткофф — ред.), давай сфокусируемся на России. Мы разберемся», — высказался президент США.

Напомним, накануне Трамп заявил, что передаст Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну. Американский лидер выразил мнение, что президент России Владимир Путин «решит эту проблему», в противном случае, «это будет для него нехорошо».

Трамп также сказал, что может обсудить с Путиным вопрос поставки Tomahawk для Украины, если война не будет урегулирована.

К слову, 13 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоится, как только появятся договоренности об этом. Сейчас четких договоренностей нет.

