Трамп заявил, что после Вашингтона «наведет порядок» в Чикаго и Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство может направить антикриминальные меры на Чикаго, а затем и на Нью-Йорк, после действий в Вашингтоне.

Об этом он сказал журналистам в пятницу в Белом доме, передает Укринформ .

«В Чикаго беспорядок. Там некомпетентный мэр, очень некомпетентный. И мы, вероятно, дальше наведем там порядок, это будет наш следующий шаг», – подчеркнул Трамп, добавив, что «люди в Чикаго кричат, чтобы мы пришли».

Глава Белого дома также не исключил привлечения "обычных военных" в Вашингтоне, а не только Национальной гвардии.

«Я действительно горжусь тем, что Национальная гвардия проделала невероятную работу, работая вместе с полицией. И нам не пришлось привлекать регулярные войска, хотя мы готовы это сделать, если потребуется. А после этого мы пойдем в другое место и тоже сделаем его безопасным», – отметил президент.

По его словам, «Чикаго будет следующим, а потом мы поможем Нью-Йорку» – так же, как это было в Вашингтоне.

В то же время, как отмечает CBS, пока не ясно, как федеральное правительство или Национальная гвардия могут вмешаться в деятельность муниципальной полиции в городах вне Вашингтона. В штатах Национальная гвардия подчиняется губернаторам, а не президенту США.

Напомним, в этот же день президент США Дональд Трамп намекнул на «жесткий разговор», который был у него с Путиным на Алясц и опубликовав соответствующий фотоколлаж на своей странице в Truth Social.