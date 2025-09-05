Трамп заявил, что "потерял" Индию и Россию: при чем здесь Си Цзиньпин

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация и Индия стали союзниками Китая.

В соцсети Truth Social опубликовал заявление и прикрепил фото лидеров Китая, РФ и Индии на форуме ШОС в Пекине.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли в самый глубокий, мрачный Китай. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе", - написал Трамп.

Сообщение Дональда Трампа в Сети Truth Social.

Напомним, во время проведения военного парада в Пекине 3 сентября Дональд Трамп также опубликовал сообщение в Truth Social, в котором обвинил в заговоре Россию, Китай и КНДР против США. Американский президент пожелал Си Цзиньпину и великолепному народу Китая «провести замечательный и длительный день празднования», а также поинтересовался, вспомнит ли китайский президент о своей речи помощь со стороны США во Второй мировой войне.

Диктатор РФ Владимир Путин отреагировал на заявление Трампа и заверил его, мол, за четыре дня форума в Китае "никто и никогда не высказывал каких-либо негативных суждений по действующей американской администрации". Российский лидер говорит, что считает "шуткой" слова Трампа о "заговоре против США".

Китай также отреагировал на обвинения Трампа, заявив, что не согласен с этим. Мол, Пекин "развивает свои дипломатические отношения со всеми странами, никогда не атакуя третью сторону". В МИД КНР заявили, что пригласили иностранных гостей посетить мероприятия, чтобы вместе с "миролюбивыми странами и народами сохранять историю, дорожить миром и творить будущее".