Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Украиной и РФ

Очередное резонансное заявление Трампа в Truth Social / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает шокировать мир, особенно украинцев. Сегодня, 5 февраля, глава Белого дома заявил, что предотвратил ядерную войну между Украиной и РФ.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Такое заявление американский президент сделал, комментируя заключение договора о ядерной безопасности с РФ. Трамп самоуверенно заявил, что США — самое могущественное государство мира и перечислило свои достижения на посту президента в сфере обороны.

Он похвастался, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной, а также Индией и Пакистаном.

«Я остановил разрастание ядерных войн во всем мире между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной», — отметил Трамп.

Как эта война должна была происходить, если у Украины, в отличие от России, нет ядерного оружия, он не уточнил.

Ранее мы писали, что 5 февраля 2026 года официально прекращает действие договор New START — последний правовой «предохранитель», сдерживавший ядерные аппетиты Вашингтона и Москвы.