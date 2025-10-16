Трамп заявил, что премьер Индии пообещал прекратить закупку российской нефти.

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди получил обещание: Индия больше не будет покупать нефть у России.

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс - конференции.

По словам Трампа, он выразил недовольство тем, что Индия раньше покупала российскую нефть, и получил подтверждение, что подобных контрактов не будет. Он охарактеризовал решение как «важный шаг» и отметил, что теперь намерен «заставить Китай поступить аналогично».

Трамп также подчеркнул, что закупки российской нефти «позволяют РФ продолжать эту бессмысленную войну», в которой, по его словам, уже погибли более полутора миллионов человек.

Кроме того, президент США отметил, что дипломатическое урегулирование ситуации в Украине может оказаться проще, чем то, что ему удалось достичь на Ближнем Востоке, отметив: «Здесь три года, и я думаю, мы это сделаем».

