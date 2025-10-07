Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk: у Путина отреагировали

Владимир Путин. / © Getty Images

Реклама

В России заявляют, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk для ВСУ будет означать "эскалацию конфликта".

Об этом заявил пресс-секретарь "фюрера" РФ Дмитрий Песков.

По его словам, позиция России по поставкам со стороны США ракет Tomahawk Украине была "недвусмысленно изложена Путиным". Он нагло заявил, мол, речь может идти "о ракетах в ядерном исполнении".

Реклама

"Это будет утечка эскалации, но не сможет изменить ситуацию для Киева", - цинично заявил Песков.

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Впрочем, по его словам, сначала он хочет узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.

Напомним, издание Wall Street Journal сообщило о том, что США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Ожидается, что новые возможности значительно упростят поражение нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и электростанций.