Трамп заявил, что Путин «хочет успеха Украины», но отказывается прекратить войну

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы «хочет видеть Украину успешной».

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на один из вопросов, Трамп отметил, что диктатор Путин «щедр» в своем «желании успеха Украины», в том числе по поставкам энергетики по низкой цене.

Реклама

Россия хочет успеха Украины. Это может звучать несколько странно, — объяснял президенту Зеленскому Трамп. — Президент Путин был очень щедр в своем желании успеха Украины, включая поставки энергии, электричества и других вещей по очень низким ценам».

Вместе с тем, Трамп сообщил, что диктатор Путин отказался поддержать идею прекращения огня с целью проведения референдума в Украине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит общение с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас есть задатки к мирному соглашению, которое будет выгодно Украине.