- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что Путин «хочет успеха Украины», но отказывается прекратить войну
Дональд Трамп во время пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил мнение, что Россия «заинтересована в успехе Украины», но в то же время не поддерживает определенные дипломатические инициативы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы «хочет видеть Украину успешной».
Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отвечая на один из вопросов, Трамп отметил, что диктатор Путин «щедр» в своем «желании успеха Украины», в том числе по поставкам энергетики по низкой цене.
Россия хочет успеха Украины. Это может звучать несколько странно, — объяснял президенту Зеленскому Трамп. — Президент Путин был очень щедр в своем желании успеха Украины, включая поставки энергии, электричества и других вещей по очень низким ценам».
Вместе с тем, Трамп сообщил, что диктатор Путин отказался поддержать идею прекращения огня с целью проведения референдума в Украине.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит общение с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас есть задатки к мирному соглашению, которое будет выгодно Украине.