Трамп заявил, что Путин хотел "всю Украину", но сейчас якобы готов к переговорам
Дональд Трамп заявил, что Путин изначально намеревался захватить «всю Украину», но теперь, по его словам, мол, готов сесть за стол переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины изначально стремился не к частичной оккупации, а к полному захвату территории.
В то же время он заявил, что сейчас Путин якобы готов к переговорам .
«Я всегда чувствовал, что Путин хотел все, а не часть. Я думаю, что он готов к переговорам сейчас. Мы не хотим, чтобы он получил все», – сказал Трамп.
Напомним, спустя почти неделю после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина и анонса новой встречи в Венгрии Белый дом официально отложил саммит президентов. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас.
Впрочем, 22 октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы подготовка ко встрече президентов США и России в Будапеште продолжается. По его словам, саммит состоится тогда, "когда придет время".