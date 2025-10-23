Трамп заявил, что Путин хотел "всю Украину", но сейчас якобы готов к переговорам

Трамп и Путин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины изначально стремился не к частичной оккупации, а к полному захвату территории.

В то же время он заявил, что сейчас Путин якобы готов к переговорам .

«Я всегда чувствовал, что Путин хотел все, а не часть. Я думаю, что он готов к переговорам сейчас. Мы не хотим, чтобы он получил все», – сказал Трамп.

Напомним, спустя почти неделю после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина и анонса новой встречи в Венгрии Белый дом официально отложил саммит президентов. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас.

Впрочем, 22 октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы подготовка ко встрече президентов США и России в Будапеште продолжается. По его словам, саммит состоится тогда, "когда придет время".