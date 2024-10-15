Трамп заявил, что Путин предупреждал его о вторжении в Украину

Кандидат-республиканец на пост президента США Дональд Трамп в очередной раз хвастался, что "очень хорошо ладит с Владимиром Путиным", и даже заявил, что "фюрер" предупреждал его о вторжении в Украину.

Об этом американский политик высказался во время выступления на мероприятии в мэрии города Оукс в восточной Пенсильвании, пишет The Telegraph.

Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским диктатором и заявил, что полномасштабное вторжение в Украину никогда бы не произошло во время его президентства.

"Это было зрачком его глаза, он говорил об этом, но я сказал, что он на это не пойдет", — высказался Трамп о решении Путина совершить вторжение.

По словам кандидата в президенты, глава Кремля решился на это из-за действующего президента США Джо Байдена. Также Трамп подчеркнул, что также имел хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он амбициозно подчеркнул, что положит конец войне еще до того, как его изберут президентом.

"Байден ничего с этим не сделал. Он даже не общался с Путиным больше года. Это война, которая должна закончиться. Я собираюсь завершить эту войну... Я попробую завершить эту войну, будучи избранным президентом. Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон назвал имя политика, при президентстве которого Путин не напал бы на Украину. Речь идет о Дональде Трампе.

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