Трамп заявил, что Путин просил его "завершить войну в Украине"

Президент США Дональд Трамп заявил , что Владимир Путин якобы просил его помочь завершить войну в Украине.

«Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытались урегулировать эту войну десять лет и не смогли этого сделать. Вы должны урегулировать это», — заявил Трамп.

По словам политика, он считает, что имело бы достаточное влияние на российского президента, чтобы убедить его пойти на договоренности.

Трамп также продолжает настаивать, что сможет «остановить войну за очень короткое время». Он не уточнил, на каких именно условиях это могло произойти.

В Киеве ранее отмечали, что любое прекращение войны возможно только на условиях Украины и не может быть результатом кулуарных договоренностей.