Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Глава Белого дока Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов принять мирное соглашение с Россией, которое будет предусматривать отказ от Крыма .

Об этом информирует The Telegraph .

Отвечая на вопрос, считает ли он, что господин Зеленский готов отдать территорию, которую Россия оккупировала в 2014 году, Трампа ответил: «О, я думаю, что да».

Реклама

Кроме того, Трамп заявил о хорошей встрече с Владимиром Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска.

«Это была хорошая встреча. Это была отличная встреча», — сказал он, добавив, что Зеленский «хочет сделать что-то хорошее для своей страны, выполняет хорошую работу, и он упорно работает. Увидим, что будет.

Трамп заявил, что его послание к кремлевскому диктатору Путину было четким. "Я хочу, чтобы он перестал стрелять, сел и подписал соглашение".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины действительно нет достаточно оружия для того, чтобы освободить оккупированный Крым .

Мы ранее информировали, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что если Украина согласится на предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с Россией, это походило бы на «капитуляцию» .