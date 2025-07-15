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Трамп заявил, что разочарован Путиным, но еще "не закончил" с ним
Трамп говорит, мол, он четырежды думал, что соглашение с Кремлем все же возможно.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своем разочаровании российским "фюрером" Владимиром Путиным. Впрочем, добавил, что отношения с диктатором еще не закончил.
Об этом американский лидер сказал в интервью BBC из Овального кабинета.
"Я разочарован им, но я не закончил с ним. Но я разочарован им", - ответил глава Белого дома на вопрос BBC, закончил ли он с Путиным.
Также президента США спросили, доверяет ли он российскому диктатору. Трамп ответил, что "почти никому не доверяет". По его словам, он четырежды думал, что соглашение с Кремлем все же возможно.
Трамп рассказал, что "работает над тем", чтобы остановить кровопролитие в Украине.
"У нас будет отличный разговор (с Путиным - Ред.). Я скажу: "Это хорошо, я думаю, что мы близки к завершению", а потом он снесет здание в Киеве", - высказался американский президент.
Во время интервью Трамп сказал, что все еще верит в коллективную оборону, поскольку это означает, что меньшие страны могут защищаться от более крупных.
Напомним, Дональд Трамп меняет курс по Украине. Он заявил, что США будут продавать оружие Украине, а другие страны НАТО будут оплачивать счета, хотя детали по суммам, типам вооружения и срокам были мизерными. Он упомянул о полных ракетных системах Patriot, а Рютте добавил о «ракетах и боеприпасах».
Президент США выступил с жестким ультиматумом Путину : пригрозил ввести по меньшей мере 100-процентные пошлины против главных торговых партнеров России, если "фюрер" не согласится на мирные переговоры в течение 50 дней.