Трамп заявил, что Россия "хочет мира" с Украиной, и назвал неожиданный аргумент

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения цен на нефть.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами 5 мая.

"Я думаю, что Россия, учитывая цену на упавшую нефть... Я считаю, что у нас есть все шансы договориться. Они хотят договориться. Украина хочет договориться", - высказался американский президент.

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Трамп снова подчеркнул, мол, если бы не стал президентом, то "никто бы не разбирался" с ситуацией, которая сложилась между Украиной и Россией. Вспомнил американский лидер и о потерях обеих сторон, назвав цифру - 5 тысяч человек в неделю - "не считая погибающих людей, когда ракеты попадают в районы, где их не должно быть".

"Это очень страшная вещь. И я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-нибудь случится", - добавил Трамп.

Путинское перемирие на 9 мая

Дональд Трамп высказался по поводу заявления Путина о трехдневном перемирии в мае. Американский лидер считает это шагом и отметил, что обе стороны стремятся к мирному урегулированию. По его словам, это перемирие станет началом "урегулирования конфликта".

В свою очередь, Украина не согласилась на майское перемирие Путина . Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что это часть дипломатической игры Москвы, театральная постановка диктатора. Украинский лидер предлагает перемирие минимум на месяц.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал истинное намерение диктатора РФ . По словам украинского дипломата, за так называемым перемирием на день победы стоит нежелание Москвы закончить войну.

Кремль бурно отреагировал на заявление президента Украины о готовности к перемирию на 30 дней, а не на предложенное трехдневное российское. Представитель "фюрера" Дмитрий Песков нагло заявил, мол, "ждет от Киева прямых заявлений, а главное - действий".

Дата публикации 13:00, 05.05.25 Количество просмотров 26 Москву отрубили от интернета из-за парада! РФ колотится из-за дронов и не только...