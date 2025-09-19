Трамп заявил, что санкции Европы против Китая могли бы вынудить РФ прекратить войну

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп убежден, что введение европейских санкций против Китая могло бы стать ключом к завершению войны России против Украины.

В интервью каналу Fox News он пояснил, что Китай является самым большим покупателем российской нефти. Именно поэтому, по его мнению, давление со стороны Европы могло бы побудить Пекин повлиять на Москву.

"Если бы в Европе ввели, например, санкции или тарифы против Китая, думаю, война могла бы закончиться, ведь Китай является главным покупателем российской нефти", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что у европейцев есть и другие рычаги влияния на РФ, но именно ограничения по Китаю могли бы стать решающими.

«Если бы Европа сделала что-то в направлении Китая, то, вероятно, Китай заставил бы Россию остановить эту войну», — добавил президент США.

В то же время Трамп не стал уточнять, поддержал ли такую идею премьер-министр Великобритании Кир Стармер, с которым он встречался на этой неделе в Лондоне.

Напомним, Трамп заявил, что война в Украине, которая уже «забрала миллионы душ», могла перерасти в Третью мировую . Главной причиной нападения на Украину Трамп назвал отсутствие уважения у Кремля к предыдущей администрации Белого дома.