Трамп заявил, что сейчас главной задачей является прекращение войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что главной задачей остается прекращение огня в Украине и переход к мирным переговорам.

Об этом президент США заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Еммануелем Макроном в Белом доме.

Он заявил, что представители Соединенных Штатов сейчас работают над заключением соответствующих соглашений.

"И, в частности, главное – остановить войну, будь то прекращение огня или прямая сделка. Я хотел бы перейти непосредственно к договоренности, но прекращение огня всегда будет происходить быстрее. И ежедневно вы спасаете тысячи или хотя бы сотни, но в некоторых случаях тысячи жизней. Поэтому мы хотим увидеть, сможем ли мы — сможем мы.

Кроме того, Трамп приветствовал "мирные усилия" Саудовской Аравии, где недавно проходила встреча между США и РФ, отметив, что "они хотят, чтобы это закончилось, и они делают все возможное, чтобы убедиться, что это закончится".

"Я думаю, что Россия тоже. Я разговаривал с президентом Путиным, и мои люди постоянно имеют дело с ним и с его людьми. И они хотят что-то делать", – отметил Трамп. Он прибавил, что звонок российскому диктатору был одним из первых после инаугурации.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп снова заявил, что Европа одалживает деньги Украине, Макрон ему ответил, что это неправда.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп ответил, будут ли США участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

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