Политика
131
Трамп заявил, что Си Цзиньпин готов помочь завершить войну в Украине

Китайский лидер Си Цзиньпин готов помочь в завершении войны РФ против Украины и сотрудничать с Вашингтоном в этом процессе.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прилагают максимум усилий для того, чтобы «урегулировать ситуацию между Россией и Украиной».

Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Он отметил, что надеется на скорое завершение войны и отметил, что в этом процессе важную роль будет играть лидер Китая Си Цзиньпин.

«Президент Си и я говорили об этом. И я верю, что он тоже очень хочет, чтобы это было сделано. Я думаю, что он будет сотрудничать с нами, чтобы помочь в этом», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что если Европа введет санкции или тарифы против Китая, Пекин может надавить на Россию и вынудить ее завершить войну против Украины.

Мы ранее информировали, что Европейский Союз рассматривает создание масштабной системы защиты на восточной границе — так называемой «дроновой стены».

