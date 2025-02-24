Трамп заявил, что скоро встретится с Зеленским: что они обсудят

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой или на следующей неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения о полезных ископаемых.

Об этом глава Белого дома сказал на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы работаем над соглашением. Мы приближаемся к согласованию, в котором мы получим наши деньги обратно через определенный период времени. Но это также дает нам что-то такое, очень хорошее для их (украинской — Ред.) экономики, для них, как страны. 350 миллиардов долларов — как мы дошли до такого, я не знаю.Но это много денег, и у нас не было ничего взамен", - пожаловался Трамп.

Он анонсировал встречу с президентом Зеленским.

"Я буду встречаться с президентом Зеленским. На самом деле он может приехать на этой неделе или на следующей неделе, чтобы подписать соглашение... Соглашение сейчас прорабатывается. Они очень близки к окончательному соглашению", — добавил Дональд Трамп.

Украинская сторона это заявление американского лидера пока не прокомментировала.

Ранее американские СМИ сообщили, что США и Украина обсуждают улучшенное соглашение о полезных ископаемых.

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