Трамп заявил, что соглашение по Украине сложно заключить, и объяснил почему

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому и диктатору РФ Владимиру Путину "трудно попытаться заключить соглашение", потому что "они очень ненавидят друг друга".

Об этом он заявил в интервью Politico.

«Но Путин не уважал Зеленского, не любил Зеленского. Они действительно ненавидят друг друга. И часть проблемы в том, что они очень ненавидят друг друга, знаете. И им очень трудно попытаться заключить соглашение», – сказал Трамп.

Именно поэтому, подчеркнул президент США, решить войну в Украине "сложнее, чем большинство", хотя раньше он считал иначе. Трамп в очередной раз хвастался, что «урегулировал» восемь войн, а украинско-русский должен стать девятой.

«Я урегулировал так много войн. Я очень этим горжусь. И я делаю это достаточно регулярно, достаточно легко. Мне это нетрудно делать. Это то, что я делаю. Я заключаю сделки. Эта сложная. Одна из причин состоит в том, что уровень ненависти между Путиным и Зеленским огромен», — высказался глава Белого дома.

Напомним, в этом же интервью Трамп назвал Зеленского «замечательным продавцом», добившимся от предыдущего американского лидера Джо Байдена 350 млрд дол. Действующий президент США заявил, что украинский лидер "добился того, чтобы коррумпированный Байден" дай ему денег. Поэтому, выразился глава Белого дома, Зеленский "потерял примерно 25% своей страны".