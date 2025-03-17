Трамп заявил, что спасет украинских военных на Курщине

Президент США Дональд Трамп будет разговаривать с кремлевским главой Владимиром Путиным ради спасения "некоторых попавших в большую беду солдат", вероятно, в Курской области.

Президент США Дональд Трамп заявил об этом на брифинге 17 марта.

"Завтра я разговариваю с президентом России Путиным, чтобы спасти некоторых солдат, попавших в большую беду (вероятно, речь идет о Курской области РФ — ред.). Они увлечены. По сути, они окружены российскими солдатами", — сказал Трамп.

По его словам, после этого США стремятся добиться подписания мирного соглашения между РФ и Украиной.

Так Трамп высказался о готовности России к 30-дневному перемирию.

"Происходящее в Украине это не хорошо, но мы посмотрим, сможем ли достичь мирного соглашения, прекращения огня и мира, и я думаю, что мы сможем это сделать. Я буду разговаривать с президентом Путиным завтра утром", — добавил Трамп.

Напомним, американский президент Дональд Трамп также заявил, что переговоры о войне в Украине переходят в "критическую стадию". Он поговорит с диктатором Путиным 18 марта.