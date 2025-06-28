Трамп заявил, что спас верховного лидера Ирана от "ужасной и позорной смерти"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подверг критике заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что Тегеран одержал победу в войне против Израиля и Штатов.

Об этом американский лидер написал в Thuth Social, сообщает CNN.

Утверждение Хаменеи президент США назвал "наглой и глупой" ложью. Ведь, отметил Трамп, Иран "был разрушен, три его зловещих ядерных объекта - уничтожены".

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По словам главы Белого дома, верховный лидер Ирана фактически обязан ему жизнью. Ведь, объяснил президент, лично сдерживал израильские и американские войска от убийства Хаменеи.

"Я точно знал, где он прячется, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США - лучшим и сильнейшим в мире - завершить его жизнь. Я спас его от ужасной и позорной смерти", - утверждает Трамп.

После заявлений Хаменеи, исполненных "гнева, ненависти и отвращения", американский лидер отказался от идеи ослабить санкции против Ирана. По его словам, Тегеран "должен вернуться в русло мирового порядка, иначе все станет только хуже".

Как сообщалось, президент США заявил, что снова рассмотрит возможность повторной бомбардировки иранских ядерных объектов , если сочтет это необходимым. Однако, отмечает Трамп, он не верит, что Иран может "вернуться к [разработке] ядерного оружия в ближайшее время".

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Напомним, после прекращения огня аятолла Али Хаменеи поздравил народ с "победой над США" и заявил, что Тегеран дал "пощечину Америке". Мол, Соединенные Штаты "не смогли многого добиться", когда нанесли удар по ядерным объектам страны, а все заявления Вашингтона об успешности атаки преувеличены.

Дата публикации 13:11, 25.06.25 Количество просмотров 97 Трамп назвал Иран и Израиль "детьми во дворе"