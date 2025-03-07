Трамп заявил, что США могут прекратить поддержку Украины: что он сказал о войне

По словам Трампа, он хочет получить подтверждение, что украинцы стремятся договориться о прекращении войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут отказаться от поддержки Украины, если не будут уверены в ее стремлении к миру.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

“Я не знаю, хотят ли они положить конец войне. Если они не хотят этого, мы уйдем оттуда”, – заявил он.

Трамп подчеркнул, что остановка войны важнее всего остального и что конфликт может перерасти в Третью мировую войну, если его не урегулировать.

“Я наблюдал за происходящим в Европе в последнее время. Это может закончиться Третьей мировой войной, если мы не уладим это”, – подчеркнул он.

Политик также заявил, что европейские страны не знают, как завершить войну, а у него есть собственный план.

“У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Он хочет закончить войну. И я думаю, что он будет более покладистым, чем должен быть”, – сказал Трамп.

Он также отметил, что Москва не планировала вторжение в Украину, но все же решилась на этот шаг.

“Украина всегда была в центре его внимания, но он ни за что не хотел туда идти. Он знал, что будут последствия. Но война все-таки началась”, – добавил Трамп.

Напомним, Трамп признал, что прекращение американской военной помощи Россия использовала для того, чтобы нанести более сильные удары по Украине.

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