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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп заявил, что США очень скоро будут иметь больше всего в мире боеприпасов

Президент говорит, что для него очень важно, чтобы у Штатов было “больше боеприпасов, чем когда-либо”.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

В течение следующих нескольких месяцев у Соединенных Штатов Америки будет больше боеприпасов, чем любая другая страна мира.

Об этом амбициозно заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с коллегой из Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме.

"За несколько месяцев у нас будет больше боеприпасов, чем когда-либо у любой страны. У нас будет больше ракет, чем когда-либо у любой страны. Да, это очень важно", - заявил глава Белого дома.

По его словам, речь идет о "скоростных, медленных, точных и менее точных" ракетах. Трамп подчеркнул, что у Америки "есть все". Однако страна будет иметь еще больше боеприпасов.

"Это очень важно для меня", - повторил президент США.

Напомним, 14 июля американский президент Дональд Трамп объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу покупки американского оружия странами-членами НАТО. В частности, передовых систем Patriot. По словам главы Белого дома, Киеву передадут 17 систем.

Тем временем Sky News оценило реакцию РФ на новую стратегию Дональда Трампа по вооружению Украины и 50-дневному ультиматуму. Отмечается, что реакция Кремля была достаточно сдержанной. Вполне вероятно, что в Москве "рассматривают разные варианты".

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