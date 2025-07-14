Трамп заявил, что США пришлют Украине ракеты Patriot — Reuters

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты ПВО Patriot , заявив, что они необходимы для защиты страны, поскольку президент России Владимир Путин "разговаривает приятно, а затем вечером всех бомбит".

Об этом пишет Reuters .

Трамп не назвал количество Patriot, которое он планирует прислать Украине, но сказал, что Европейский Союз возместит Соединенным Штатам их стоимость. Президент США все больше разочаровывается в Путине, поскольку российский лидер сопротивляется попыткам Трампа договориться о прекращении огня между Украиной и Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил об увеличении оборонных возможностей для отражения ежедневного шквала ракетных атак и атак беспилотников со стороны России.

"Мы пришлем им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он разговаривает приятно, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", — сказал Трамп журналистам на объединенной базе Эндрюс за пределами Вашингтона.

"Мы, по сути, собираемся присылать им разные единицы очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и именно этого мы хотим", — сказал Трамп.

Также он намерен встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на этой неделе, чтобы обсудить Украину и другие вопросы.

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Напомним, 10 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что партнеры США в Европе располагают необходимыми Киеву Patriot , и Вашингтон рассчитывает добиться их передачи Украине.