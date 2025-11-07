Трамп заявил, что США, Россия и Китай могли бы "150 раз уничтожить мир"

Трамп заявил о стремлении сократить ядерный арсенал в мире / © ТСН.ua

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Китай могли бы уже 150 раз уничтожить мир. Именно поэтому он призывает к сокращению ядерного вооружения.

Об этом он заявил в ходе общения с прессой.

«Моей доктриной была бы денуклеаризация, потому что ядерного оружия у нас достаточно», — заявил Трамп.

Он добавил, что обсуждал это с Си Цзиньпинем и Путиным. По мнению Трампа, США обладают крупнейшим в мире ядерным потенциалом, далее Россия и Китай. Американский президент отметил, что эти страны работают над увеличением количества ядерного оружия.

«Я считаю, что денуклеаризация была бы отличным решением. Мы можем уничтожить мир 150 раз, и в этом нет никакой необходимости», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что работает над денуклеаризацией и хочет мира во всем мире.

Ядерные испытания

Стоит отметить, что подобная риторика звучит на фоне ядерных тренировок РФ и США.

Накануне в РФ провели испытания двух носителей ядерного оружия — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного БПЛА «Посейдон». Аналитики считают четким сигналом России в США. Демонстрацией своего ядерного арсенала Кремль пытается заставить Вашингтон сесть за стол переговоров и принять более широкие условия РФ, выходящие за пределы войны в Украине.

5 ноября Владимир Путин приказал чиновникам разработать планы по возможному ядерному испытанию, которое может стать первым с 1991 года.

США произвели испытательный запуск Minuteman III — межконтинентальной баллистической ракеты — с базы Ванденберг в Калифорнии. Тест должен подтвердить эффективность и постоянную готовность ALCS — резервной системы командования и контроля ядерных сил.