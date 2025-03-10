Трамп заявил, что США скоро возобновят обмен разведданными с Украиной

Это может произойти после переговоров в Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени будет возобновлен обмен разведданными с Украиной после того, как Киев подпишет соглашение о редкоземельных ископаемых.
Об этом сообщает Axios.
На борту Air Force One в воскресенье Трамп заявил, что Штаты близки к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной.
"Мы уже практически готовы, действительно, почти готовы", — сказал Трампа, имея в виду возобновление обмена развединформацией с Украиной.
Кроме того, Трамп выразил надежду, что переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии закончатся успехом.
"Я считаю, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", — заявил он.
Ранее сообщалось, готовы ли американцы к радикальным протестам из-за Трампа.
Мы ранее информировали, что Трамп подверг критике Зеленского за отсутствие благодарности за помощь от США.
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