Трамп заявил, что США скоро возобновят обмен разведданными с Украиной

Это может произойти после переговоров в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени будет возобновлен обмен разведданными с Украиной после того, как Киев подпишет соглашение о редкоземельных ископаемых.

Об этом сообщает Axios.

На борту Air Force One в воскресенье Трамп заявил, что Штаты близки к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной.

"Мы уже практически готовы, действительно, почти готовы", — сказал Трампа, имея в виду возобновление обмена развединформацией с Украиной.

Кроме того, Трамп выразил надежду, что переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии закончатся успехом.

"Я считаю, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", — заявил он.

Ранее сообщалось, готовы ли американцы к радикальным протестам из-за Трампа.

Мы ранее информировали, что Трамп подверг критике Зеленского за отсутствие благодарности за помощь от США.

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