Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты" и отказывается от соглашения

Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп опубликовал громкое сообщение, в котором резко оценил результаты действий Вашингтона по Ирану .

Об этом он написал в сообщении в своей соцсети Truth Social .

По его словам, Соединенные Штаты якобы достигли своих целей даже быстрее, чем ожидалось. "Мы опережаем график на неделе", - заявил он.

Реклама

Трамп также утверждает, что руководство Ирана потеряло контроль, а военные возможности страны существенно ослаблены. По его словам, Тегеран якобы стремится заключить соглашение, однако Вашингтон не намерен идти на компромисс.

Отдельно президент США подверг критике американские медиа, в том числе журналистов, которые сомневаются в достижении поставленных целей. Он обвинил их в искажении информации и неправильном освещении событий.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в военной кампании против Ирана.