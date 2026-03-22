Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты" и отказывается от соглашения
Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление, утверждая, что Соединенные Штаты якобы "стерли Иран с карты мира" и опережают запланированный график. В то же время он подчеркнул, что не заинтересован ни в каких договоренностях с Тегераном.
Президент США Дональд Трамп опубликовал громкое сообщение, в котором резко оценил результаты действий Вашингтона по Ирану .
Об этом он написал в сообщении в своей соцсети Truth Social .
По его словам, Соединенные Штаты якобы достигли своих целей даже быстрее, чем ожидалось. "Мы опережаем график на неделе", - заявил он.
Трамп также утверждает, что руководство Ирана потеряло контроль, а военные возможности страны существенно ослаблены. По его словам, Тегеран якобы стремится заключить соглашение, однако Вашингтон не намерен идти на компромисс.
Отдельно президент США подверг критике американские медиа, в том числе журналистов, которые сомневаются в достижении поставленных целей. Он обвинил их в искажении информации и неправильном освещении событий.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в военной кампании против Ирана.