- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что стремится добиться от Китая сокращения ядерных вооружений
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с лидером Китая Си Цзиньпинем возможность договоренностей по сокращению ядерного оружия и привлечению Пекина к глобальным переговорам в сфере стратегической безопасности.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что стремится достичь соглашения с Китаем о сокращении ядерных вооружений.
По его словам, во время предстоящей встречи с Си Цзиньпинем в Южной Корее он планирует поставить вопрос участия Пекина в новом формате договоренностей в сфере ядерного контроля.
«Я думаю, что мы заключим соглашение, возможно, даже в отношении ядерного оружия», — сказал Трамп, добавив, что Китай «догонит» США и Россию в ближайшие годы, если не будут достигнуты ограничительные договоренности.
Американский лидер также выразил убеждение, что Пекин может стать полноценной стороной глобальной договоренности, способствующей новому этапу контроля над вооружениями.
Ранее Трамп заявлял о намерении обсудить с Китаем не только ядерные риски, но и усилия по прекращению войны России против Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Китай активно скупают золото.