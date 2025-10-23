ТСН в социальных сетях

Трамп заявил, что стремится добиться от Китая сокращения ядерных вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с лидером Китая Си Цзиньпинем возможность договоренностей по сокращению ядерного оружия и привлечению Пекина к глобальным переговорам в сфере стратегической безопасности.

Елена Кузьмич
Китай

Китай / © Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что стремится достичь соглашения с Китаем о сокращении ядерных вооружений.

По его словам, во время предстоящей встречи с Си Цзиньпинем в Южной Корее он планирует поставить вопрос участия Пекина в новом формате договоренностей в сфере ядерного контроля.

«Я думаю, что мы заключим соглашение, возможно, даже в отношении ядерного оружия», — сказал Трамп, добавив, что Китай «догонит» США и Россию в ближайшие годы, если не будут достигнуты ограничительные договоренности.

Американский лидер также выразил убеждение, что Пекин может стать полноценной стороной глобальной договоренности, способствующей новому этапу контроля над вооружениями.

Ранее Трамп заявлял о намерении обсудить с Китаем не только ядерные риски, но и усилия по прекращению войны России против Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Китай активно скупают золото.

