- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 807
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что танки Путина могли бы быть в Киеве "за пять часов"
Президент США высказался о том, что российский диктор устал от войны.
Президент США Дональд Трамп заговорил о "усталости Путина от войны" и рассказал о "танках в Киеве за пять часов".
Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, якобы "все должно закончиться через неделю, а если бы он (Путин - Ред.) не погряз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов".
На прямой вопрос, является ли диктатор РФ препятствием к миру, Трамп ответил, мол, кремлевский фюрер "выглядит не очень хорошо, а хочет выглядеть хорошо, поэтому он хочет переговоров и устал от войны".
Президент США в очередной раз отметил свою личную ключевую роль в переговорах и повторил заявления о том, что якобы без него "соглашение не пройдет".
Напомним, президент США в Турцию, где проходили переговоры Украины и РФ, не приехал. Во время турне по Ближнему Востоку делал заявления о своей роли в мирных переговорах. Трамп амбициозно подчеркнул, что в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Накануне Трамп заявил о том, что, возможно, позвонит по телефону Путину, чтобы обсудить прекращение войны.