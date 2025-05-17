Трамп заявил, что танки Путина могли бы быть в Киеве "за пять часов"

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заговорил о "усталости Путина от войны" и рассказал о "танках в Киеве за пять часов".

Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, якобы "все должно закончиться через неделю, а если бы он (Путин - Ред.) не погряз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов".

Реклама

На прямой вопрос, является ли диктатор РФ препятствием к миру, Трамп ответил, мол, кремлевский фюрер "выглядит не очень хорошо, а хочет выглядеть хорошо, поэтому он хочет переговоров и устал от войны".

Президент США в очередной раз отметил свою личную ключевую роль в переговорах и повторил заявления о том, что якобы без него "соглашение не пройдет".

Напомним, президент США в Турцию, где проходили переговоры Украины и РФ, не приехал. Во время турне по Ближнему Востоку делал заявления о своей роли в мирных переговорах. Трамп амбициозно подчеркнул, что в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Накануне Трамп заявил о том, что, возможно, позвонит по телефону Путину, чтобы обсудить прекращение войны.

Реклама

Дата публикации 23:45, 16.05.25 Количество просмотров 11 Три ключевые темы на переговорах Украины и России! О чем договорились?