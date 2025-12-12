ТСН в социальных сетях

Трамп заявил, что только Зеленскому «не нравится» мирный план, а все остальные «в восторге»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз утверждает, что разработанный мирный план якобы не устраивает только Владимира Зеленского.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому якобы не нравится разработанный мирный план.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, участвующие в переговорах представители украинской стороны положительно восприняли предложенную Вашингтоном концепцию.

«Я думал, что мы были очень близки с Россией к достижению соглашения. Я думал, что мы были очень близки к достижению соглашения с Украиной. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди восхищались концепцией этого соглашения. Знаете, мы кое-что туда добавили», — заявил президент США.

Трамп также намекнул, что переговорный процесс находился на финальной стадии, но именно позиция Зеленского вроде бы стала ключевым сдерживающим фактором.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо помочь Украине сделать непростой выбор в процессе поиска возможных путей прекращения войны.

Мы ранее информировали, что дипломат Роман Бессмертный заявил, что каким бы ни был конечный мирный план, выработанный США, Украиной и Европой, Россия никогда его не примет, потому что не заинтересована в мире.

