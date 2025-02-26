Трамп заявил, что у РФ есть "все карты" на переговорах – экспосол США при НАТО сказал, что происходит на самом деле

На самом деле у России достаточно проблем и давление на Кремль останавливаться не должно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть "все карты" на переговорах и такие утверждения могут быть частью давления на Украину.

Такое мнение 24 Канала высказал экспосол США при НАТО, бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

По словам Волкера, Москва полагается на войска и артиллерию из КНДР и "Шахеды" из Ирана. Собственной техники России не хватает.

Тем временем российская экономика очень быстро приходит в упадок из-за инфляции, высоких процентных ставок, дефицита рабочей силы и отсутствия доступа к определенным компонентам. Поэтому у РФ есть "все карты".

"Я думаю, что они тоже в очень сложной ситуации, и мы должны давить на них", – подчеркнул Волкер.

По его мнению, Трамп делает такие заявления, потому что пытается давить на Украину, чтобы она не просила "слишком много".

Эксперт добавил, что это не тот путь, который должна пройти наша страна, но, очевидно, именно это имел в виду президент США.

Трамп убежден, что россияне знают, что они "не вернутся назад". В то же время он отметил, что у США были хорошие переговоры с Россией, и война скоро закончится.

Напомним, госсектретар США Марко Рубио ответил, верит ли, что Россия действительно стремится к миру.

Между тем, министерша иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что российский глава Владимир Путин будет пытаться использовать мирные переговоры для достижения своих стратегических целей, которые он не смог реализовать во время войны против Украины.

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