«Путин готов»: Трамп обвинил Украину в затягивании с мирным соглашением

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, сдерживает потенциальное заключение мирного соглашения, в то время как, по его словам, лидер Кремля готов к завершению войны.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

Трамп отметил, что, по его мнению, Владимир Путин готов договариваться. «Я думаю, что он готов заключить сделку. Украина менее готова к этому», — сказал глава Белого дома.

На уточняющий вопрос, почему мирные переговоры до сих пор не дали результатов, Трамп ответил одним словом: «Зеленский». Когда журналисты попросили объяснить, почему украинский президент якобы тормозит переговоры, Трамп добавил: «Я просто думаю, что ему тяжело это сделать».

Американский лидер также подтвердил запланированную встречу с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе. При этом Трамп не сообщил детали повестки дня или ожидаемых результатов переговоров.

По его словам, переговоры продолжаются в сложных условиях, но, по мнению Трампа, именно позиция Украины сдерживает их ускоренное завершение.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием мирного соглашения между Украиной и Россией, которое, по его ожиданиям, должно было достичь еще до конца прошлого года.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к контактам с представителями США и готова к переговорам по Украине при условии их «серьезного характера».