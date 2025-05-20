Трамп заявил, что Украина готова к миру, но пока не уверена в достаточности ее усилий.

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина готова к прекращению огня и началу мирных переговоров. Об этом он сообщил во время мероприятия в честь работников правоохранительных органов, которое состоялось в понедельник в Овальном кабинете Белого дома.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам", - отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

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Впрочем, оценивать, делает ли Украина достаточно для достижения этой цели, Трамп пока не готов.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни 'да', ни 'нет'. Я думаю, Зеленский — сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, что там происходит", — добавил американский лидер.

Трамп также выразил надежду, что в ближайшее время получит более четкую картину ситуации, чтобы сделать вывод о намерениях Киева.

"Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решать эту проблему", - подытожил Трамп.

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Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа , продолжавшиеся более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.