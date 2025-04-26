- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1331
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что Украина и РФ близки к соглашению о прекращении войны
Трамп назвал войной "бессмысленной".
Украина и агрессорка Россия якобы очень близка к соглашению о прекращении войны.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в Сети Truth Social.
Он сообщил, что приземлился в итальянском Риме, куда прибыл для участия в церемонии похорон Папы Франциска. По его словам, сегодня "хороший день в переговорах и встречах с Россией и Украиной".
"Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить это". Большинство основных моментов согласовано. Остановите кровопролитие сейчас. Мы будем везде, где это необходимо, чтобы способствовать прекращению этой жестокой и бессмысленной войны!", - отметил Трамп.
Напомним, СNN опубликовал материал о том, что Дональд Трамп делает удивительно сформулированные заявления о войне. Эти заявления, а также уважение к диктатору РФ Владимиру Путину уничтожают любое представление о том, что Вашингтон является равноправным мирным посредником.