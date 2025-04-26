Трамп заявил, что Украина и РФ близки к соглашению о прекращении войны

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Украина и агрессорка Россия якобы очень близка к соглашению о прекращении войны.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в Сети Truth Social.

Он сообщил, что приземлился в итальянском Риме, куда прибыл для участия в церемонии похорон Папы Франциска. По его словам, сегодня "хороший день в переговорах и встречах с Россией и Украиной".

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"Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить это". Большинство основных моментов согласовано. Остановите кровопролитие сейчас. Мы будем везде, где это необходимо, чтобы способствовать прекращению этой жестокой и бессмысленной войны!", - отметил Трамп.

Напомним, СNN опубликовал материал о том, что Дональд Трамп делает удивительно сформулированные заявления о войне. Эти заявления, а также уважение к диктатору РФ Владимиру Путину уничтожают любое представление о том, что Вашингтон является равноправным мирным посредником.

Дата публикации 23:40, 25.04.25 Количество просмотров 24 Готовится мирное соглашение! Что предложат Украине?!