Трамп заявил, что Украина "ничем не помогла" США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление по поводу роли Украины в конфликте с Ираном, утверждая, что Киев якобы не оказал никакой помощи Вашингтону.

Об этом он сказал во время интервью журналистке MS NOW Стефани Рул. По ее словам, Трамп ответил на вопрос о поддержке со стороны Украины, заявив, что "они ничего не сделали".

Американский лидер также подверг сомнению заявления президента Владимира Зеленского о помощи США, назвав их политическими и пиар-ходами.

Кроме того, Трамп отметил, что с украинским президентом "труднее иметь дело", чем с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам журналистки, в своих оценках Трамп продемонстрировал больше доверия к Путину, чем к европейским союзникам США.

В то же время, ранее украинская сторона сообщала, что на Ближнем Востоке работают сотни украинских военных экспертов, которые могут быть вовлечены в процессы безопасности в регионе.

Война США против Ирана – последние заявления Трампа

Напомним, Трамп ранее заявлял, что у Соединенных Штатов есть потенциал очень быстро завершить войну с Ираном , однако в настоящее время выбирают более взвешенную стратегию действий.

Во время общения с журналистами в Белом доме он подчеркивал, что Вашингтон сознательно не использует максимально жесткий сценарий, несмотря на имеющиеся возможности.

«О, мы могли бы покончить с этим через две секунды, если бы захотели. Однако мы ведем себя очень рассудительно. Мы хотим это сделать», – заявлял Трамп.

В то же время, он традиционно раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в ослаблении позиций США.

"Не забывайте, что Байден все отдал", - подчеркнул президент США.

Также мы писали, что ближайшие европейские союзники президента США Дональда Трампа отказываются присоединяться к военной операции против Ирана.