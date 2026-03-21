- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп заявил, что Украина "ничем не помогла" США в войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы не предоставила никакой помощи Вашингтону в войне с Ираном. В то же время он подверг критике Владимира Зеленского и сделал противоречивые сравнения с Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление по поводу роли Украины в конфликте с Ираном, утверждая, что Киев якобы не оказал никакой помощи Вашингтону.
Об этом он сказал во время интервью журналистке MS NOW Стефани Рул. По ее словам, Трамп ответил на вопрос о поддержке со стороны Украины, заявив, что "они ничего не сделали".
Американский лидер также подверг сомнению заявления президента Владимира Зеленского о помощи США, назвав их политическими и пиар-ходами.
Кроме того, Трамп отметил, что с украинским президентом "труднее иметь дело", чем с российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам журналистки, в своих оценках Трамп продемонстрировал больше доверия к Путину, чем к европейским союзникам США.
В то же время, ранее украинская сторона сообщала, что на Ближнем Востоке работают сотни украинских военных экспертов, которые могут быть вовлечены в процессы безопасности в регионе.
Война США против Ирана – последние заявления Трампа
Напомним, Трамп ранее заявлял, что у Соединенных Штатов есть потенциал очень быстро завершить войну с Ираном , однако в настоящее время выбирают более взвешенную стратегию действий.
Во время общения с журналистами в Белом доме он подчеркивал, что Вашингтон сознательно не использует максимально жесткий сценарий, несмотря на имеющиеся возможности.
«О, мы могли бы покончить с этим через две секунды, если бы захотели. Однако мы ведем себя очень рассудительно. Мы хотим это сделать», – заявлял Трамп.
В то же время, он традиционно раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в ослаблении позиций США.
"Не забывайте, что Байден все отдал", - подчеркнул президент США.
Также мы писали, что ближайшие европейские союзники президента США Дональда Трампа отказываются присоединяться к военной операции против Ирана.