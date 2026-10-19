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Трамп заявил, что Украина потеряла океаны: подробности заявления
Президент США Дональд Трамп снова удивил своими географическими представлениями об Украине. На этот раз он заявил, что наше государство потеряло океаны и моря, хотя раньше неоднократно рассказывал об якобы окружающем Крым.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в результате войны с Россией якобы потеряла свои океаны и моря. Это уже не первое необычное высказывание американского лидера о географии Украины. Ранее он неоднократно утверждал, что оккупированный Крым оцеплен океаном с четырех сторон .
Об этом Трамп написал 18 октября в своей социальной сети Truth Social .
Критикуя президента Украины Владимира Зеленского и обвиняя его в нежелании завершать войну, глава Белого дома неожиданно упомянул об украинских океанах.
«Его страна лежит в руинах, значительная часть ее территории потеряна, ее океаны и моря исчезли, а мужское население сократилось из-за гибели и ранения», — написал Трамп.
В то же время американский президент не объяснил, о каких именно океанах идет речь.
Трамп уже не впервые говорит об океанах Украины
Интересно, что это далеко не первое заявление Трампа, в котором он упоминает океан, описывая украинские территории.
Еще в августе 2025 года в интервью радиоведущему Марку Левину американский президент назвал Крым огромным участком выступающей в океан суши.
Тогда он также сравнил размеры полуострова с американским штатом Техас, хотя на самом деле Техас примерно в 26 раз больше Крыма.
В декабре 2025 года в интервью Politico Трамп снова вернулся в географию Крыма. Он заявил, что полуостров якобы оцеплен океаном с четырех сторон и соединен с материком только узким участком суши.
Тогда американский лидер даже подчеркнул, что хорошо разбирается в ценностях этой территории, поскольку имеет опыт в сфере недвижимости.
А 15 октября 2026 года Трамп повторил свой тезис в интервью Newsmax.
«Крым — безусловно, самая ценная часть Украины», — заявил президент США, после чего снова заговорил об океане с четырех сторон.
Он также назвал полуостров прекрасным участком земли и напомнил, что как застройщик хорошо разбирается в недвижимости.
Таким образом, только через несколько дней после очередного заявления об океане вокруг Крыма Трамп сообщил уже о потере Украиной ее океанов и морей.
Напомним, что ранее Трамп сделал резкое заявление об Украине . Мол, Зеленский не стремится завершить войну.