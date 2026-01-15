Владимир Путин. / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы Украина, а не Россия, тормозит потенциальное соглашение о прекращении войны. В Кремле такому заявлению очень обрадовались.

Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле согласны с этим заявлением Трампа. Ведь, нагло добавил он, Владимир Путин «сохраняет открытость по урегулированию».

«Позиция Российской Федерации хорошо известна и американским переговорщикам, непосредственно Трампу, а также Киеву», — высказался Песков.

Он цинично отметил, что вопрос урегулирования ситуация «день в день ухудшается» для Украины. Мол, поэтому для украинского лидера Владимира Зеленского пора принимать решение.

Заявление Трампа

В последнем интервью Reuters президент США заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить вторжение в Украину. Однако, говорит Трамп, президент Украины Владимир Зеленский более сдержан.

«Я думаю, что он (Путин — Ред.) готов заключить соглашение. Украина менее готова к этому», — сказал президент США.

Отвечая на вопрос журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский».