Трамп заявил, что Украина тормозит мирное соглашение: в Кремле отреагировали
В Москве продолжают нагло утверждать, мол, они стремятся к переговорам.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы Украина, а не Россия, тормозит потенциальное соглашение о прекращении войны. В Кремле такому заявлению очень обрадовались.
Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле согласны с этим заявлением Трампа. Ведь, нагло добавил он, Владимир Путин «сохраняет открытость по урегулированию».
«Позиция Российской Федерации хорошо известна и американским переговорщикам, непосредственно Трампу, а также Киеву», — высказался Песков.
Он цинично отметил, что вопрос урегулирования ситуация «день в день ухудшается» для Украины. Мол, поэтому для украинского лидера Владимира Зеленского пора принимать решение.
Заявление Трампа
В последнем интервью Reuters президент США заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить вторжение в Украину. Однако, говорит Трамп, президент Украины Владимир Зеленский более сдержан.
«Я думаю, что он (Путин — Ред.) готов заключить соглашение. Украина менее готова к этому», — сказал президент США.
Отвечая на вопрос журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский».