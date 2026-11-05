Трамп заявил, что Украина убивает гражданских россиян и анонсировала «большое замечательное соглашение»

Трамп заявил о подготовке нового масштабного соглашения о безопасности Европы / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о подготовке крупного соглашения по безопасности — оно будет касаться не только Украины, но и Европы в целом.

Об этом глава Белого дома сказал в беседе с журналистами 5 ноября.

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«Будет достигнуто соглашение. Это будет масштабное соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Я бы даже сказал, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение. Все будут в восторге», — заявил Трамп.

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Он добавил, что 5 ноября виделся со спецпредставителем Путина Дмитриевым.

«Не могу сказать, что именно мы обсуждали, но готовится договор о конце войны в Украине», — сказал глава Белого дома.

Кроме того, президента США спросили, как он относится к тому, что Путин прямо сейчас убивает украинских мирных жителей — в их квартирах, автобусах, школах.

«Он постоянно целит в гражданских. Вы поднимали этот вопрос?», — спросил журналист.

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Ответ Трампа просто шокировал.

«Я всегда поднимаю этот вопрос, но также говорю и об обратной стороне, ведь с той стороны тоже убивают. Россия также теряет гражданские. Это кровавая бойня», — заявил он.

Также президент США озвучил количество потерь в войне: «Вы знаете, если посмотреть Россию, Украину, видите ли, это война. 25 000 человек погибают в месяц».

Напомним, переговоры Украины и России при посредничестве США, запланированные на 10-11 ноября в Абу-Даби.

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