Трамп заявил, что в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов и пригрозил повторным военным вмешательством США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News сообщил, что в Венесуэле не состоится выборов как минимум в течение ближайших 30 дней. По его словам, страну сначала нужно «вылечить», а процесс восстановления может занять до 18 месяцев и потребовать значительных финансовых ресурсов.

Об этом пишет NBC News .

Трамп подчеркнул, что эти расходы, по оценкам Вашингтона, впоследствии могут быть компенсированы за счет нефтяных доходов Венесуэлы. В то же время, он заявил, что США не находятся в состоянии войны с этой страной.

Нет, мы не в состоянии войны. Мы воюем с наркоторговцами и людьми, которые разоряют свои тюрьмы и направляют наркозависимых и психически больных в нашу страну», — сказал президент США.

Глава Белого дома также заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая после устранения Николас Мадуро фактически возглавила страну, ныне сотрудничает с правительством США.

По словам Трампа, контроль за процессами в Венесуэле будет осуществлять группа чиновников, в которую войдут государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Венс.

В то же время президент США не исключил повторную военную операцию в Венесуэле, если новые власти в Каракасе перестанут сотрудничать с Вашингтоном.

«Мы готовы к этому. Собственно, мы сразу планировали это», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможном повторном вторжении.

По его словам, такой сценарий маловероятен, однако может быть реализован в случае отказа венесуэльского руководства выполнять требования США.

Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из страны в США. Им предъявили обвинения в наркотерроризме , импорте кокаина, незаконном владении пулеметами взрывчаткой, а также в заговоре против США.

Пока официально американские власти не раскрывали данные о возможном месте содержания Николаса Мадуро. В Sky News рассказали, что Мадуро предстанет перед судом уже в понедельник.

В ноябре 2025 года между Дональдом Трампом и Николасом Мадуро состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский президент напрямую дал понять, что для венесуэльского лидера есть узкое окно для добровольного ухода с поста президента.