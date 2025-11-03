ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

Трамп заявил, что вопрос Тайваня не обсуждался с Си Цзиньпином: "Они знают последствия"

Президент США Дональд Трамп в программе 60 Minutes заявил, что во время его последней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином тема Тайваня "вообще не поднималась". В то же время он намекнул, что Пекин "знает последствия" любых агрессивных действий против острова.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в новом интервью телеканалу CBS рассказал, что вопрос Тайваня не обсуждался во время его встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

"Он не поднимал этот вопрос. Люди немного удивились. Но они знают последствия", - заявил Трамп, комментируя потенциальные действия Китая по Тайваню.

Журналистка напомнила политику, что именно Тайвань может стать точкой эскалации нового вооруженного конфликта из-за активности китайских войск вокруг острова – в водах, воздухе и киберпространстве.

На вопрос, готовы ли США защищать Тайвань в случае вторжения, Трамп уклонился от прямого ответа: "Я не могу отдавать свои секреты".

Ранее Трамп сделал признание по поводу войны в Украине.

Так, глава США заявил, что ему якобы «удалось закончить восемь войн». Среди них между Таиландом и Камбоджей, Индией и Пакистаном, Арменией и Азербайджаном, Демократической Республикой Конго и Руандой, а также на Ближнем Востоке.

"К этому списку присоединится и Россия - Украина", - заявил президент США.

Дата публикации
Количество просмотров
36
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie