- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп заявил, что вопрос Тайваня не обсуждался с Си Цзиньпином: "Они знают последствия"
Президент США Дональд Трамп в программе 60 Minutes заявил, что во время его последней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином тема Тайваня "вообще не поднималась". В то же время он намекнул, что Пекин "знает последствия" любых агрессивных действий против острова.
Президент США Дональд Трамп в новом интервью телеканалу CBS рассказал, что вопрос Тайваня не обсуждался во время его встречи с главой КНР Си Цзиньпином.
"Он не поднимал этот вопрос. Люди немного удивились. Но они знают последствия", - заявил Трамп, комментируя потенциальные действия Китая по Тайваню.
Журналистка напомнила политику, что именно Тайвань может стать точкой эскалации нового вооруженного конфликта из-за активности китайских войск вокруг острова – в водах, воздухе и киберпространстве.
На вопрос, готовы ли США защищать Тайвань в случае вторжения, Трамп уклонился от прямого ответа: "Я не могу отдавать свои секреты".
Ранее Трамп сделал признание по поводу войны в Украине.
Так, глава США заявил, что ему якобы «удалось закончить восемь войн». Среди них между Таиландом и Камбоджей, Индией и Пакистаном, Арменией и Азербайджаном, Демократической Республикой Конго и Руандой, а также на Ближнем Востоке.
"К этому списку присоединится и Россия - Украина", - заявил президент США.