Трамп заявил, что война между Украиной и Россией «в конце концов будет урегулирована»

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает дипломатические усилия, направленные на установление мира в Украине.

Об этом он сказал во время торжественной церемонии включения праздничных огней на рождественской елке в центре американской столицы. Событие транслировал Белый дом.

«Мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя конфликты на уровнях, которых никто раньше не видел. Мы ищем еще один путь для прекращения войны между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конце концов мы добьемся этого», — заявил Трамп.

Реклама

Американский лидер также подчеркнул, что война уносит жизни «тысяч и десятков тысяч» военных, и подчеркнул необходимость положить этому конец. По его словам, США прилагают усилия, чтобы найти эффективные решения для завершения российско-украинской войны.

Как ранее сообщалось, представители США и Украины продолжают переговоры о возможных параметрах мирного урегулирования, однако конкретных договоренностей пока нет.

Ранее в Офисе президента рассказали, что во Флориде Рустем Умеров и Андрей Гнатов встретятся с американской стороной.