Трамп заявил, что война в Украине могла перерасти в Третью мировую, и назвал причину вторжения

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение России в Украину может перерасти в Третью мировую войну. Трамп подверг критике кремлевского диктатора Владимира Путина за то, что тот «убивает много людей», когда мирные переговоры о прекращении кровавой войны зашли в тупик.

Об этом пишет The Sun.

Трамп в очередной раз заявил, что война в Украине «никогда бы не началась, будь он президентом», поскольку Путин не уважал тогдашнюю администрацию Белого дома. По его словам, он ожидал, что война будет "одной из самых простых" для урегулирования благодаря его личным отношениям с Путиным, но признал, что этого не произошло.

«Война в Украине могла бы стать третьей мировой войной. Я не думаю, что мы сейчас там будем, но это шло к Третьей мировой войне, и какой это стыд», — отметил Трамп.

Трамп также подчеркнул, что война в Украине унесла жизни «миллионов людей, миллионов душ», и что российских солдат гибнет больше украинских. Он также отметил, что такого уровня потерь "никто не видел со времен Второй мировой войны".

Комментарии Трампа прозвучали в четверг, 18 сентября, во время пресс-конференции в Чекерсе, где он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Стармер присоединился к комментариям Трампа по Украине, заявив, что они «работают вместе, чтобы покончить с убийствами в Украине». Он назвал войну "вызовом" для Европы и раскритиковал некоторые страны Запада за чрезмерную зависимость от российских энергоресурсов. Однако Стармер подчеркнул, что простого «волшебного решения» этой проблемы не существует, и призвал к ужесточению санкций.

Напомним, Трамп заявил, что остановил войну Албании и "Абербайджану" . В попытке похвастаться очередным «дипломатическим успехом» президент США снова перепутал страны.