Трамп заявил, что все же может полететь в Турцию: какое условие

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз изменил мнение и заявил, что все же мог бы посетить Турцию в пятницу, 16 мая.

Об этом сообщает Clash Report.

«Я бы поехал в Турцию в пятницу, если это будет уместно, на переговоры между Украиной и Россией», — заявил президент США.

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Как добавляет Sky News, задали Трампу вопросы о неявке Путина на сегодняшние мирные переговоры по Турции.

В ответ Трамп сказал: «Зачем ему идти, если я не иду? Я не думал, что Путин сможет поехать, если меня там не будет».

Раньше мы писали, с кем Зеленский встретится в Турции.