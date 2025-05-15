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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп заявил, что все же может полететь в Турцию: какое условие

Трамп заявил, что может поехать в Турцию в пятницу и прокомментировал, что Путин сам не поехал на переговоры.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз изменил мнение и заявил, что все же мог бы посетить Турцию в пятницу, 16 мая.

Об этом сообщает Clash Report.

«Я бы поехал в Турцию в пятницу, если это будет уместно, на переговоры между Украиной и Россией», — заявил президент США.

Как добавляет Sky News, задали Трампу вопросы о неявке Путина на сегодняшние мирные переговоры по Турции.

В ответ Трамп сказал: «Зачем ему идти, если я не иду? Я не думал, что Путин сможет поехать, если меня там не будет».

Раньше мы писали, с кем Зеленский встретится в Турции.

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