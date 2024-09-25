Трамп заявил, что "выведет" США из войны в Украине

Кандидат от Республиканской партии обвинил Байдена и Харрис во "втягивании" США в войну в Украине.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он выведет страну из войны в Украине, если победит на выборах.

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Об этом Трамп заявил во время митинга перед своими поклонниками в Атланте, информирует ЕП.

Он заявил, что "урегулирует войну в Украине" и "положит конец хаосу на Ближнем Востоке", поскольку мир "очень близок к Третьей мировой войне".

"Байден и Камала втянули нас в войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вывести. Не могут. Я наблюдал за ним: "Мы выйдем-выйдем-выйдем". Он говорит это уже три года", — добавил Трамп.

Кроме того, он назвал президента Украины Владимира Зеленского "лучшим торговцем на Земле", потому что он каждый раз после поездки в США "уносит с собой 100 миллиардов долларов".

"Но мы застряли в этой войне, если только меня не изберут президентом. Я это сделаю. Я проведу переговоры. Я выйду оттуда. Мы должны выйти", – сказал республиканец.

Также Трамп заявил, что Россия может победить в Украине, потому что ему сказали, что "Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Это то, что они делают. Они воюют, и это неприятно".

А после этого Трамп повторил неоднократно опровергнутый тезис о том, что США дали Украине "почти 300 миллиардов долларов", а Европа — "только небольшую часть этой суммы". И обвинил Байдена в том, что он даже не пытался изменить ситуацию.

"Думаете, Байден бодрствует по ночам, думает, как мы заставим Европу заплатить? Нет, он спит", — подытожил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты, если проиграет выборы.

Кроме того, мы ранее информировали, что США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие.

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