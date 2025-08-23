ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана стал сигналом для Путина

Президент США Дональд Трамп назвал теракт в Кабуле в 2021 году самым «позорным днем» в истории американских военных и связал вывод войск из Афганистана с решением Кремля напасть на Украину.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Во время общения с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп упомянул теракт в аэропорту Кабула, который произошел 26 августа 2021 года. Тогда в результате взрыва погибли 13 американских военных, еще 48 были ранены, также сотни жертв были среди местного населения.

«Это был самый позорный день, который я когда-либо видел. Это было позором для нашей армии», — сказал он.

Трамп убежден, что хаотический вывод американских войск из Афганистана стал сигналом для Кремля. «Я думаю, что Путин сидел и смотрел на этих людей, управляющих нашей страной, и решил: время для вторжения», — заявил он.

Политик также напомнил, что президент Джо Байден тогда якобы допустил возможность небольшого вторжения России в Украину, что, по словам Трампа, лишь подтолкнуло Москву к агрессии.

Напомним, что ранее Трамп поговорил с Путиным об ударе по американскому заводу в Закарпатье .

Американский президент не детализировал обстоятельства и содержания своего разговора с хозяином Кремля.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie