Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана стал сигналом для Путина
Президент США Дональд Трамп назвал теракт в Кабуле в 2021 году самым «позорным днем» в истории американских военных и связал вывод войск из Афганистана с решением Кремля напасть на Украину.
Во время общения с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп упомянул теракт в аэропорту Кабула, который произошел 26 августа 2021 года. Тогда в результате взрыва погибли 13 американских военных, еще 48 были ранены, также сотни жертв были среди местного населения.
«Это был самый позорный день, который я когда-либо видел. Это было позором для нашей армии», — сказал он.
Трамп убежден, что хаотический вывод американских войск из Афганистана стал сигналом для Кремля. «Я думаю, что Путин сидел и смотрел на этих людей, управляющих нашей страной, и решил: время для вторжения», — заявил он.
Политик также напомнил, что президент Джо Байден тогда якобы допустил возможность небольшого вторжения России в Украину, что, по словам Трампа, лишь подтолкнуло Москву к агрессии.
Напомним, что ранее Трамп поговорил с Путиным об ударе по американскому заводу в Закарпатье .
Американский президент не детализировал обстоятельства и содержания своего разговора с хозяином Кремля.