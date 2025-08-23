Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана стал сигналом для Путина

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Во время общения с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп упомянул теракт в аэропорту Кабула, который произошел 26 августа 2021 года. Тогда в результате взрыва погибли 13 американских военных, еще 48 были ранены, также сотни жертв были среди местного населения.

«Это был самый позорный день, который я когда-либо видел. Это было позором для нашей армии», — сказал он.

Трамп убежден, что хаотический вывод американских войск из Афганистана стал сигналом для Кремля. «Я думаю, что Путин сидел и смотрел на этих людей, управляющих нашей страной, и решил: время для вторжения», — заявил он.

Реклама

Политик также напомнил, что президент Джо Байден тогда якобы допустил возможность небольшого вторжения России в Украину, что, по словам Трампа, лишь подтолкнуло Москву к агрессии.

Напомним, что ранее Трамп поговорил с Путиным об ударе по американскому заводу в Закарпатье .

Американский президент не детализировал обстоятельства и содержания своего разговора с хозяином Кремля.