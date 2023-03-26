Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США

Трамп утверждает, что Путин начал стягивать войска на украинскую границу после того, как Трамп потерял власть в США.

Бывший президент США Дональд Трамп, собирающийся баллотироваться на новых выборах, заявил, что он закончит войну в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.

Об этом он заявил во время выступления перед своими поклонниками в Техасе.

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Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал стягивать войска на украинскую границу после того, как Трамп потерял власть в США.

Он обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она не пытается вести переговоры с российским диктатором.

"Не совпадение того, что "глубинное государство" (конспирологический термин, согласно которому в США существует скоординированная тайная группа, влияющая на государственную политику. — Ред.) преследует меня даже больше, с тех пор как я пообещал закончить войну в Украине", — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп отметил, что может закончить войну очень быстро, если его снова переизберут главой Белого дома.

"Когда я говорю так, я собираюсь достичь урегулирования очень быстро… У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я — единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся", – заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор американского штата Флорида, а также вероятный основной конкурент Дональда Трампа на выборах президента от Республиканской партии Рон Десантис, изменил свою позицию по войне в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США экс-президента Дональда Трампа обвинили в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств. В частности, речь идет о сумме около 291 тыс. долларов.

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