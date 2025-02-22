Трамп заявил, что Зеленский и Путин должны встретиться и "обсудить завершением войны"

Глава Белого дома заявил, что сейчас "есть шанс достичь мирного соглашения".

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Путин должны провести совместную встречу, чтобы обсудить условия завершения войны.

Об этом информирует Sky News.

Он заявил, что встреча Зеленского и Путина необходима, поскольку "мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат".

"Я видел фото поля боя со спутника, вы никогда не видели таких снимков. Погибают тысячи солдат в неделю, поэтому я хочу видеть прекращение огня и довести соглашение до конца. Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения", — сказал Трамп.

"И как убедиться, что Россия тоже хочет этого?", — задал Трамп вопрос самому себе, — но не ответил на него, в очередной раз повторив, что "эта война не должна была начаться".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Путин встретятся в Москве 9 мая на торжествах по случаю Второй мировой войны.

Мы ранее информировали, что резидент США Дональд Трамп заявил, что Путин якобы хочет заключить соглашение, но не обязан этого делать, потому что "мог бы взять всю страну".

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