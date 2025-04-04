Трамп заявил, что Зеленский и Путин готовы к мирному соглашению

Зеленский не комментировал заявление Трампа / © Getty Images

Реклама

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин готовы заключить соглашение по урегулированию войны. В переговорах якобы есть определенный прогресс.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во время полета из Вашингтона в Майами.

Он подчеркнул, что Европа не смогла добиться значительных результатов в отношениях с Путиным, однако сам он настроен на успех.

Реклама

«Он готов заключить соглашение, — сказал Трамп, говоря о Зеленском», — и добавил, что недавно разговаривал с ним.

«И я думаю, что президент Путин готов пойти на соглашение», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что, в отличие от европейских лидеров, сможет добиться прогресса в отношениях с Кремлем и урегулировании конфликта.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут поговорить по телефону 4 апреля или на следующей неделе.